Paralimpiadi, l’oro di Torino: Carlotta Gilli prima nei 100 farfalla

Pioggia di medaglie per gli atleti azzurri nella prima giornata della Paralimpiadi di Tokyo, aperte ieri dalla cerimonia inaugurale. È la piscina a riservare grandi soddisfazioni, con i nuotatori italiani protagonisti assoluti.

Dopo il bronzo conquistato dal padovano Francesco Bettella nei 100 dorso S1, è doppietta per l’Italia nei 100 farfalla S13, categoria che indica disabilità visive. Medaglia d’oro per la torinese Carlotta Gilli, che ha preceduto l’altra azzurra, la brianzola Alessia Berra, per una fantastica doppietta.

Nata il 13 gennaio 2001, iscritta alla facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università di Torino, Carlotta Gilli vive a Moncalieri ed è affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa su base genetica. Nuota per la Rari Nantes Torino e si ispira a Greg Paltrinieri.

Poi è arrivata un’altra medaglia d’oro, vinta dal genovese Francesco Bocciardo nei 200 stile libero maschili, categoria S5. Insomma, ottimo avvio per l’Italia alla kermesse paralimpica in Giappone.