Papà e mamme diventano volontari e puliscono il Villaggio Rebaudengo

La siepe che costeggia la pista ciclabile è stata tirata a lucido e con le piante in eccesso se ne sono andati anche i rifiuti, abbandonati dagli incivili in mezzo al verde. Si è rivelato un successo il primo intervento di pulizia dei volontari del Villaggio Rebaudengo, messo a segno nei pressi di corso Grosseto. Al confine tra le Circoscrizioni 5 e 6. Accompagnati da una pettorina arancione, guanti e inseparabile mascherina, i volontari anti degrado (che recentemente si sono uniti al progetto di Torino Spazio Pubblico) hanno cambiato il look alla scarpata che da anni necessitava di un importante intervento di manutenzione.

«I cittadini del villaggio si stanno riprendendo il proprio territorio – spiega il capogruppo della Lega in Circoscrizione 6, Enrico Scagliotti -, e stanno facendo di tutto per renderlo bello e vivibile. Uomini, donne e persino bambini hanno dato la loro disponibilità con entusiasmo perché ciò accada. E un lavoro che oltretutto unisce per lo stesso scopo i cittadini delle diverse palazzine del villaggio». Nell’attesa dell’intervento di potatura dei platani, spettante alla Città di Torino, ora il prossimo passo sarà quello di mettere nero su bianco il progetto di costruzione di una recinzione, in grado di tenere lontani i disperati o eventuali malintenzionati dal Rebaudengo.

Questo perché recentemente il Villaggio è salito agli onori della cronaca anche per la costruzione di un piccolo muro che oggi divide le abitazioni dal parco Sempione. Un intervento per tenere a bada i numerosi delinquenti che, purtroppo, transitano abitualmente da corso Grosseto prima di entrare nel cantiere del passante ferroviario, oggi ancora in attesa dei lavori di riqualificazione.