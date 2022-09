Paola, la fotografa dei ghiacciai, scivola e muore in un crepaccio

È stata inghiottita in un crepaccio, su quelle montagne che lei tanto amava e che aveva reso eterne con i mille scatti della sua Nikon. È morta così Paola Gallo Balma, 41 anni, di Rivarolo Canavese, ma originaria di Aglié, in un incidente nella zona dei laghi Palasina, nel territorio di Brusson in Valle d’Aosta. Paola è caduta per circa 200 metri dal Corno Bussola, il monte che sovrasta i laghi in Val D’Ayas e per lei non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato sabato sera quando la fotografa non ha fatto ritorno al rifugio dove l’attendevano alcuni amici. In tarda serata sono quindi partite le ricerche. Il corpo senza vita è stato avvistato ieri mattina con un volo dell’elicottero “Soccorso Alpino 3”, con il medico a bordo che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Alle ricerche hanno partecipato gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano e quelli della stazione di Champoluc, muniti di un drone dotato di termocamera, unità cinofile, oltre ai soccorritori della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco che sono intervenuti con l’unità del comando locale. Accanto al corpo della vittima, è stata trovata la sua macchina fotografica, andata in mille pezzi; intatta, però, la scheda di memoria che contiene gli ultimi scatti della fotografa professionista. Prima di ottenere successi e riconoscimenti, la vita di Paola Gallo Balma era stata avventurosa. Anni fa aveva lasciato Rivarolo con qualche risparmio nella borsetta e con la sua inseparabile Nikon e aveva girato il mondo: prima in Italia, poi in Europa e nel resto del mondo. Uno solo era il suo sogno: diventare una firma mondiale della fotografia e, per inseguirlo, aveva lasciato un lavoro sicuro, in un grande studio di progettazione e riposto nel cassetto una laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Torino. Facoltà dov’è stata richiamata di recente a tenere corsi universitari di tecnica fotografica. Nel suo lungo palmares di fotografa c’è anche il primo premio del “Portfolio sul Po”, decima tappa di “Portfolio Italia” (ovvero il circuito di fotografia italiano più importante, per aver scoperto autori e fotografi oggi di fama nazionale e mondiale); Paola è stata vincitrice anche di un’edizione del “Gran Premio Fujifilm” con le immagini di “C’eravamo tanto amati”, composto da un servizio fotografico a Corniglia (uno dei paesi delle Cinque Terre), portfolio di 25 foto a colori, che ha regalato emozioni e conquistato la giuria con una motivazione da brividi: «Sono immagini che trasmettono sentimenti palpabili». A novembre 2019 Paola Gallo Balma era partita per l’Argentina, viaggiando nella Patagonia tra Buenos Aires, Bahia Blanca fino ad arrivare ad Ushuaia. Al ritorno dal viaggio aveva partecipato a dei concorsi fotografici con il progetto «Il gaucho Pol» ottenendo numerosi riconoscimenti e risultando prima classificata a “Mifa 2021” categoria portfolio, oltre ed essere selezionata al “Photofestival di Milano 2021” con tanto di esposizione delle sue opere a Palazzo Pirola. Nell’ultima sua intervista, la fotografa-alpinista aveva dichiarato: «Mi piace immergermi nei luoghi, nelle atmosfere e le persone sono coloro che vivono i luoghi stessi, e così il tutto diventa parte e protagonista del mio modo di raccontare. Bisogna imparare a credere sempre ai propri sogni ed aspirazioni. Con impegno e dedizione. I risultati possono arrivare a qualsiasi età». L’ultimo suo progetto l’aveva riportata in Canavese e sulle montagne della Valle d’Aosta, dove quest’estate si è recata quasi ogni fine settimana. Scatto dopo scatto Paola stava imbastendo un nuovo racconto, l’ultimo che non ha potuto terminare come aveva progettato. «Era ripartita dall’alto, dalle vette, per stare più vicina al cielo e all’infinito», la ricordano così gli amici con numerosi post sui social dove Paola era solita pubblicare alcune sue opere. Lutto e dolore in tutto il Canavese, a cominciare dalle parole di cordoglio del sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno: «Abbiamo perso una grande artista».