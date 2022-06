Paola Di Benedetto in love: baci e carezze con Rkomi

Deve esserci un potere attrattivo speciale nel mondo della musica italiana se Paola Di Benedetto, gira e rigira, i suoi fidanzati li trova sempre lì. Un anno fa la showgirl e conduttrice, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, aveva concluso non senza rimpianti la storia con Federico Rossi (ex del duo Benji e Fede) e da allora non era mai stata sorpresa con nessuno. Oggi però certifica il suo amore per Rkomi, campione di vendite nel 2021 e reduce dall’ultimo Festival di Sanremo.

Voci e avvistamenti che si rincorrevano da tempo. Poi questa settimana su “Chi” anche le prima immagini insieme. La rivista li ha paparazzati mano nella mano a spasso nella notte milanese dopo una cena romantica al ristorante. E prima di entrare in casa, un bacio caldo e profondo, quasi si fossero accorti di qualcuno che li osservava.

Paola e Rkomi (anagramma artistico di Mirko Manuele Martorana) si sono conosciuti grazie ad amici comuni. Hanno cominciato a frequentarsi sui social, poi un incontro in discoteca e una cena insieme ad altri prima di scoprire che c’era anche attrazione fisica. L’occasione perfetta è stato il recente Radio Zeta Hits Live, concerto su Tv8 condotto anche da Paola Di Benedetto al quale ha partecipato pure Rkomi.

Alla fine i due ragazzi sono andati a cena insieme al ristorante dell’altro cantante Tommaso Paradiso e da lì è partito tutto. Ma erano già stati ospiti di un evento glamour in un notissimo locale di Milano e avrebbero passato buona parte della serata senza staccarsi mai. Solo qualche tempo fa la modella vicentina era stata accostata all’attore Ludovico Tersigni. Poco dopo, la smentita: «Una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa. Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente. Al momento non ho un fidanzato». Adesso sì.