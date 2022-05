Paola cambia “ritornello”, ora fa coppia con Rkomi

Prepariamoci, perché sarà una lunga estate e promette anche tante storie per gli amanti del gossip. Il primo lo ha sfornato fresco fresco il noto blogger, esperto in materia, Amedeo Venza che ha lanciato una nuova coppia. Ha messo insieme Paola Di Benedetto, già vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e oggi conduttrice in radio e tv, e Rkomi, uno dei giovani cantanti più popolari in Italia.

Tutto è partito da una segnalazione che ha ricevuto, accompagnata da un’immagine. I due ragazzi erano ospiti di un evento glamour in un notissimo locale di Milano e avrebbero passato buona parte della serata senza staccarsi mai. Anzi, a un certo punto sarebbe anche scattato il bacio prima che uscissero senza farsi più vedere.

C’è un’immagine, mentre in realtà sono in mezzo ad altre persone, ma non c’è la foto del bacio e quindi dobbiamo volare con la fantasia. Poi però ci sono anche i fatti. Da un anno Paola è tornata single dopo aver chiuso definitivamente la bella ma anche tormentata relazione con Federico Rossi (ex del duo Benji e Fede) e da allora non era mai stata sorpresa con nessuno. Rkomi invece, campione di vendite nel 2021 e protagonista anche all’ultimo Festival di Sanremo, non risulta fidanzato.

Torna tutto quindi? In realtà solo in parte, perché solo qualche tempo fa la modella vicentina che si è “riciclata” con successo tra radio e televisione, era stata accostata all’attore Ludovico Tersigni. Poco dopo, la smentita: «Una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa. Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente. Al momento non ho un fidanzato». Ludovico Tersigni lo scorso anno ha condotto X Factor per il quale ora ci sono in ballo la Di Benedetto, Aurora Ramazzotti e Francesca Michielin (vincerà quest’ultima), mentre Rkomi potrebbe arrivare come giudice. Che dite, torna tutto?