Panettoni indigesti

Vorrei aver ancora il cuore ribelle aperto all’imprevisto come avevo da giovane, la stessa apertura mentale, la curiosità per il nuovo, la disponibilità all’audace e all’inosabile. Allora forse mi piacerebbero i graffiti che (lordano? decorano?) tanti vagoni di pendolari, tanti muri, saracinesche e facciate di palazzi in città. Anche se sono solo firme in codice, pisciatine marcaterritorio di cuccioli randagi che di notte strisciano furtivi lungo i muri coi loro zainetti pieni di bombolette e si parlano a distanza per dirsi con quelle sigle “io sono stato qui”. E bon. Vorrei ammirarli, o almeno sopportarli, anvece më stan pròpe an sël gavàss. C’è poi un tipo di writer che non rischia neanche, come questi imbrattamuri, la multa: è l’artista. Quello che, credendosi Banksy, fa murales e dipinge cavalcavia e serrande col placet del Comune. E’ la solita storia: se pisci contro un muro ti becchi da 5 a 10mila euro di multa. Se ti fingi artista e pisci da un palco del Regio in platea mentre i complici ti filmano sei un performer in azione, nessuno ti tocca. Lo stesso vale per i graffitari. Una giovane fotografa di matrimoni (di cui non farò il nome) sta dipingendo con strani simboli e vivaci colori i dissuasori di sosta in cemento torinesi. Sembrano scatole vuote di panettoni o di giocattoli cadute da un camion. Al confronto, il cemento nudo ha una sua dignità. Ma lei si crede artista. Ecco cosa scrive delle sue opere: “Il mio obiettivo è raccontare le persone partendo dall’origine della vita fino a esplorare l’inconscio umano: raccontare l’universo, le connessioni tra i popoli, l’inconscio, prospettive e punti di vista fino ad arrivare al legame con la natura”. Ma pisa pi curt.

