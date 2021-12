Pandemia, caro bollette, inflazione? «Non importa, per Natale ci togliamo qualche sfizio». Nonostante l’analisi di Confesercenti che evidenzia come la pandemia abbia ridotto i consumi dei piemontesi di ben 6mila euro a famiglia (contro la media nazionale di 4mila) molti torinesi, almeno a parole, assicurano che questo Natale spenderanno anche più di mille euro in regali. Elettrodomestici e oggetti per la casa, vestiti e accessori, soprattutto, ma anche attrezzi ginnici per rimettersi in forma tra le mura domestiche, nel caso tornasse il lockdown.

TUTTI I DETTAGLI SU CRONACAQUI IN EDICOLA DOMANI

LEGGI ANCHE:

Rave party di Halloween nel Torinese: denunciate più di 2.500 persone