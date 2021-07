Panchine per fachiri

L’altro giorno nell’osservare la doppia fila di panchine sistemate da qualche genio dell’arredo urbano in via Nizza, da via Abegg (Gelateria Silvano) in fuori, verso il Lingotto, sono stato colto da una crisi di sconforto. Lo sanno già, i cittadini di tutta Italia, che le buche, le crepe, le erbacce e tutte le altre magagne da mancanza di manutenzione sono dovute al fatto che la manutenzione non è considerata dai politici una priorità. E’ solo (o dovrebbe essere) routine, ma siccome non porta voti né visibilità mediatica, non viene fatta o viene fatta poco e male. Però, sacocin, almeno nei grandi interventi, nelle novità, nei cambi (quasi sempre cervellotici, come quello in questione) della viabilità, dove c’è un progettista e un probabile futuro vanto, si dovrebbe esser meno idioti. Già la riduzione di un’arteria di scorrimento come via Nizza a sentiero per tartarughe è stato un atto criminale, ma l’installazione a centro strada, al posto dei parcheggi, di un largo marciapiede in cemento con doppia fila di panchine a S è pura idiozia. Niente ombra, niente schienali, nulla che invogli a sedersi lì. Neanche a passeggiare, perché ci sono già i marciapiedi laterali per quello. Niente alberi, erba, pensiline, tòpie, ripari. Chi mai andrebbe lì d’estate a lessarsi le chiappe, col caldo del sole da sopra e l’alito del cemento rovente da sotto? O d’inverno a gelarsele? Nessuno. Quelle panchine sono solo il parto di qualche cervellone narcisista che gioca al Lego coi mattoni veri e i soldi pubblici, fregandosene di chi paga. Fra un po’ saranno anche imbrattate dai graffitari, così lo scenario da periferia degradata sarà perfetto. Compliment, madama Apendin. Meno mal ch’asnava.

