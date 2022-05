Palmas-Magnini oggi sposi: «Un’emozione grandissima»

Maggio conferma di essere un mese fondamentale per la vita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Un anno fa, era il 12 di questo mese, il primo sì a Milano per il matrimonio con rito civile. E ora sono entrambi pronti per il bis.

Per la legge sono già una coppia a tutti gli effetti, ma entrambi sognavano il matrimonio religioso che sta per arrivare. Succederà oggi e per entrambi sarà anche la fine di un lungo tormentone. Avevano già tutto pronto nel 2020, ma l’avvento della pandemia ha stravolto i programmi. Così quell’anno Giorgia a settembre ha partorito Mia e per il resto hanno rimandato tutto. Adesso però non ci sono più dubbi, come avevano raccontato entrambi ospiti di “Verissimo”. Se un anno fa la festa era stata per pochi intimi, perché ancora le regole non permettevano grandi feste, questa volta sarà molto diverso. Dopo il matrimonio religioso, spazio ad una grande festa con tutti i parenti e gli amici. Come Elena Barolo, che con Giorgia ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia e da allora sono diventate amiche del cuore. Le farà da testimone mentre per l’ex campione del mondo dei 100 di nuoto ci sarà l’amico Fabrizio.

Giorgia Palmas rispondendo ai follower ha spiegato la scelta di una nuova cerimonia: «Romantico sicuramente ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata!». E ha svelato che la decorazione floreale sarà pazzesca, mentre sulle bomboniere stanno ancora lavorando perché ha pronta una sorpresa bellissima che spiegherà più avanti. Non è ancora chiara la location e nemmeno se gli sposini bis andranno in luna di miele. In realtà non subito, perché Mia è ancora piccola e Sofia, nata dalla relazione di Giorgia con l’ex calciatore Davide Bombardini, a giugno avrà l’esame di terza media.

Nessun dubbio invece sul fatto che tra gli invitati non ci saranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta, cugino di Pippo Magnini. Da quando è cominciata la loro storia, quattro anni fa, non ci sono stati più rapporti.