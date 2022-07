Palmas e Satta in Sardegna, Panicucci “tradisce” l’Italia

Tutti in Italia, tranne rare eccezioni. Perché quest’anno il Covid ha lasciato liberi di scegliere dove passare le vacanze, ma le Vip nostrane hanno preferito trascorrere le vacanze in Italia, perché in fondo è difficile trovare di meglio in giro per il mondo.

Così hanno fatto Giorgia Palmas e Filippo Magnini che dopo una primavera molto intensa, culminata con il loro secondo matrimonio, questa volta anche in chiesa, hanno puntato sulla Sardegna. Per lei significa un legame solido con le radici, per lui un posto che amava ancora prima di conoscere la sua compagna e quindi sta bene a tutti.

Il mare dell’isola ha richiamato anche Melissa Satta, che lì gioca in casa come farà prossimamente anche Elisabetta Canalis che intanto si è goduta qualche giorno a Santa Margherita, in Liguria, approfittando del suo ruolo di testimonial per la Regione. La Sardegna è stata anche la scelta di Michelle Hunziker che ha sempre amato quelle coste e quelle spiagge. Poi adesso nella sua vita c’è Giovanni Angiolini, che di mestiere fa il medico e ha origini algheresi. Quindi chi meglio di lui per scoprire altri angoli dell’isola? Ma anche la Puglia è molto gettonata e lo dimostra la presenza di Chiara Ferragni e Fedez che hanno trascorso qualche giorno in Salento dove tornano spesso perché si sono sempre trovati bene. Sempre lì, c’è anche Luisa Ranieri, attrice e moglie di Luca Zingaretti, che ha postato uno scatto in costume con le acque della Puglia come sfondo. E sempre in zona ci sono le vacanze di Elena Santarelli con i figli. Non ha tradito la sua Sicilia, invece, Miriam Leone che non è incinta, come qualcuno aveva supposto nei mesi scorsi, ma è in forma spettacolare con il suo costume intero. Poco più su, invece, c’è Giorgia Soleri, ormai popolarissima sui social non solo perché fidanzata di Damiano David dei Maneskin: ha scelto la Calabria nella zona di Reggio.

E le eccezioni? Una è certamente Federica Panicucci che ha pubblicato su Instagram gli scatti delle sue vacanze alle Maldive in un resort lussuosissimo e bellissimo. Conoscendola, non si farà mancare il mare della Versilia a Forte dei Marmi ma intanto è volata lontano.