Palmas e Magnini annunciano: «Ci sposiamo il 14 maggio…»

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano, di nuovo. La prima cerimonia, quella civile, un anno fa il 12 maggio a Milano. La seconda in chiesa si avvicina e ora conosciamo anche quando sarà perché l’hanno svelata loro a “Verissimo”: «Avevamo deciso di non comunicare la data, anche un po’ per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti comunque a sposarci in chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente. Sarà il 14 maggio», annuncia lei. E lui spiega perché: «Volevamo rimanere il più possibile vicini alla data del matrimonio civile. Sarà una giornata molto intensa e questa volta sono tutti invitati, amici e parenti». Sono già confermati i testimoni di nozze: per Giorgia Palmas l’influencer e conduttrice torinese Elena Barolo, conosciuta quando entrambe erano “Veline” a Striscia la Notizia. Filippo Magnini invece ha scelto il migliore amico, Fabrizio. Per entrambi si tratta del primo matrimonio: la Palmas ha avuto una figlia da una precedente relazione, quella con l’ex calciatore Davide Bombardini che però non ha mai sposato. Lui non ci era mai andato vicino con Federica Pellegrini e adesso corona il suo sogno.

Anche se sono già famiglia, un’altra svolta nella loro vita di coppia e l’idea di farla crescere c’è: «Ci vorrebbe forse un maschietto – spiega Giorgia – e io dico sempre che se io e Filippo ci fossimo conosciuti prima saremmo andati avanti. In questo momento facciamo fare al destino, al caso, se verrà saremo felici». Lui quasi rassegnato ammette che tanto sarebbe di nuovo una femmina, ma in fondo gli piacerebbe.

Intanto però è felice di aver costruito un bel rapporto anche con Sofia, figlia dell’ex calciatore Davide Bombardini: «Lei è bravissima, mi dà la possibilità di essere un papà vero. Mi fa essere padre come lo sono per Mia ed è molto bello per me». Una sensazione piacevole che ha anche Giorgia: «Abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia di Davide, Filippo e Davide hanno un ottimo rapporto tra loro e questo è fondamentale per la serenità di Sofia. Abbiamo costruito una bella famiglia allargata».