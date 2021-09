PALLAVOLO: Italvolley di nuovo sul tetto d’Europa: Slovenia battuta 3-2

La lunga estate dello sport italiano non smette di regalare soddisfazioni al tricolore. Dopo le ragazze, anche l’Italvolley maschile conquista il titolo di campione d’Europa battendo la Slovenia al tie-break 15-11 nell’atto conclusivo del torneo continentale svoltosi a Katowice, in Polonia. Gli azzurri di De Giorgi hanno dunque trionfato al termine di un match tiratissimo, che li ha visti sempre in rimonta, dopo aver perso il primo set 25-22, vinto il secondo 25-20, perso il terzo 20-25 e vinto ancora il quarto 25-20 e infine il quinto e decisivo parziale. Per l’Italvolley si tratta del settimo titolo europeo, il primo dal 2005. Tra i migliori da segnalare Romanò, Lavia e Michieletto, con questi ultimi due capaci di realizzare rispettivamente 21 e 17 punti.