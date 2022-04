Palazzo Madama, antica dimora che fu anche fortilizio medievale

Piazza Castello è stata il cuore dell’amministrazione sabauda. Il nome “castello” è curiosamente dovuto non a palazzo Reale, che dà il nome alla piccola piazzetta delimitata dalla cancellata del Palagi e dai due Dioscuri, bensì a palazzo Madama, che come il nome suggerisce era la dimora delle regine. O, per meglio dire: è stato anche la dimora delle regine, perché la storia del castello principale di Torino è bi-millenaria e di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. L’antica dimora delle Madame Reali è infatti stata anche un fortilizio medievale, e prima ancora la porta Fibellona della città romana. Un edificio che, proprio per la sua peculiarità, appare sempre diverso, a seconda dei punti dai quali lo si osserva.

Guardiamolo insieme, con attenzione. Colpisce senza dubbio l’imponente facciata juvarriana, capolavoro dell’architetto preferito di Vittorio Amedeo II. E tuttavia il progetto dello Juvarra è incompleto: è fermo alla sola porzione centrale del palazzo, poiché nell’idea originaria la facciata doveva raddoppiarsi tanto a destra quanto a sinistra dell’attuale. Ora osserviamo il palazzo verso i lati: appare di poco conto, senza fronzoli e senza rifiniture, con un’aria approssimativa tipica dei lavori lasciati a metà. Non è proprio così: in questo caso, l’edificio è stato semplicemente “mozzato”. Fino al Settecento era infatti collegato con i palazzi all’angolo dell’odierna via Roma, e dall’altra parte era unito all’attuale galleria reale da una elegante manica, della quale resta traccia appena nelle fondamenta (è evidenziata da un rettangolo di sampietrini della piazza).

A ben vedere, infine, il retro del palazzo è completamente fuori posto nell’ordinata piazza circostante: il turrito maniero è un curioso reperto archeologico di un’epoca – il Medio Evo – della quale non resta in città quasi nulla. A dirla tutta, se i Savoia lo trasformarono, qualcuno pensò di abbatterlo. L’abbattimento dell’edificio fu pensato dai francesi che occuparono Torino durante la rivoluzione. Secondo i sagaci «cugini d’oltralpe», palazzo Madama costituiva un inutile ostacolo alle parate militari; diremmo oggi che era una “barriera architettonica”. Quindi, via tutto: piazza Castello sarebbe diventata una sublime piazza d’Armi per i soldati di Napoleone. Alla peggio, al posto del palazzo poteva essere messa una fontana monumentale.

A fermare il progetto delirante fu, manco a dirlo, lo stesso imperatore: Bonaparte, in visita a Torino, decise che il castello doveva restare lì, al suo posto. A dirla tutta, Napoleone non amava particolarmente Torino e, in fatto di opere d’arte, i suoi generali avevano già provveduto a spogliare la città dei tesori più preziosi. Tuttavia, il castello medievale fu preservato. Nell’Ottocento, i Savoia ne fecero la sede del senato subalpino, ma anche un osservatorio astronomico e quindi la sede della questura. Una girandola di funzioni, spesso sovrapposte negli stessi anni, che fece di questo luogo un caso unico nella storia di Torino.