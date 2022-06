Padel, bocce e beach volley nella nuova bocciofila Nizza

Padel, due nuovi campi da bocce e persino il beach volley. Sarà questo il futuro roseo della bocciofila Nizza di via Ventimiglia 61. Una gestione che tra un anno – al termine dei cantieri – si presenterà completamente rinnovata, a cura dell’associazione Asd Sport 4 friends vincitrice del bando. Tanti i progetti che cambieranno il volto della struttura. Oltre ai campetti, come detto, troveranno spazio laboratori sportivi affini a yoga e ginnastica dolce. E ci sarà spazio per il restyling della sala ristorante, della cucina e del bar. Con l’aggiunta di panchine e cura degli spazi verdi.

CAMBIO DI ROTTA

La vecchia gestione ha tenuto botta fino a novembre 2021, poi subìto dopo è stato aperto il bando vinto da Asd Sport 4 friends. «Oggi abbiamo ancora un piccolo problema da risolvere – spiega la coordinatrice al Bilancio della Circoscrizione 8, Elena Di Bella -. Potrebbe esserci una piccola zona soggetta a problemi di abusivismo, nel caso sarà verificata e sanata. E c’è ancora una parte della struttura che ha problemi di stabilità, ma anche qui si sta lavorando per metterla a posto». Tempo di risolvere tutti i nodi al pettine e i lavori cominceranno, come da cronoprogramma, terminando verosimilmente entro un anno. Con un primo intervento sui campi da bocce e in seguito sull’area padel e sulla zona ristoro. «Stiamo aspettando il progetto definitivo – conclude Di Bella -, che ci verrà consegnato appena chiarite le questioni geologico-amministrative. Come Circoscrizione, inoltre, abbiamo chiesto che l’impianto mantenesse una vocazione sociale per i residenti del quartiere». In primis per gli anziani, desiderosi di riprendere contatto con la loro amata bocciofila.