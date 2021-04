Ottica Vason, dalle lenti fotocromatiche Transitions gen 8 alla riparazione degli occhiali

Una nuova tecnologia, prestazioni che non hanno eguali. Le lenti fotocromatiche Transitions gen 8, disponibili in sette colori, si attivano autonomamente in ogni condizione di luminosità: si scuriscono all’esterno per tornare assolutamente chiare negli interni. Ma soprattutto funzionano in ogni condizione perché bloccano il 100% dei raggi UVA e UVB, filtrano la luce blu nociva e proteggono gli occhi dai riflessi di pc, tablet e smartphone.

Tutto questo potete trovarlo da Ottica Vason, da oltre 90 anni punto di riferimento nel settore per i torinesi e non solo. Un’ampia gamma di montature, possibilità di visite accurate per scegliere insieme la soluzione migliore. Occhiali da vista e da sole, controllo della vista, lenti a contatto, riparazioni occhiali e consigli precisi per tutti.

Ottica Vason, via Bligny 9 Torino. Orari: da martedì a sabato 9-13, 15-19, lunedì aperto solo al pomeriggio. Contatti: 011.19717694, www.otticavason.com