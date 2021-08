Osapp: proporzionalità e adeguatezza riguardo al green pass nelle mense

Tra i dubbi che si pone Beneduci c’è quello che risulta “tutto privo di senso e di finalità concreta “dividere” durante la “pausa pranzo” due o più appartenenti al Corpo delle varie qualifiche che, ad esempio, hanno effettuato insieme una traduzione, ovvero hanno condiviso le stesse postazioni di servizio interne al carcere – ad es. vigilanza e perquisizione colloqui -, oppure hanno effettuato insieme una perquisizione ordinaria nelle celle, curato il “passaggio” in consegna di armamento e attrezzature (ad es. cordless, radio, armamento di reparto) per quanto ci risulta senza alcuna dotazione e/o istruzione per l’igienizzazione. Inoltre, stando al tenore della direttiva dipartimentale in parola e che, si badi, contiene uno stralcio di quella del Ministero della Salute – e non già l’intero testo – è un “mettersi a posto“ con gli atti, ovvero ottemperare, a qualunque costo e disagio per il personale di Polizia penitenziaria – al monito di un altro Dicastero. La misura, – continua il Segretario – per come adottata risulterebbe del tutto inadeguata, atteso che il personale si dividerebbe per il rischio contagio solo davanti all’ingresso della mensa, ma non anche nella sala convegno durante la conferenza di servizio, né per la perquisizione ordinaria in celle dove i detenuti (senza green pass) indiscriminatamente stanno consumando la prima colazione, ergo il pranzo, ovvero in concomitanza della battitura delle inferriate; negli uffici della Direzione, in matricola ed in ogni altro contesto. D’altra parte non può in alcun modo ritenersi “proporzionale” la direttiva in argomento, laddove risulta richiedere un sacrificio al Personale che magari deve consumare il pasto “take away” – locuzione sulla cui origine ed uso sarebbe utile indugiare – in contesti del tutto inadeguati anche dal punto di vista igienico (ad es. nei corridoi della caserma, accanto ai servizi igienici etc. e non già nella sala ristoro). Tale disposizione, infine, non risulta neanche uniforme, posto che per le ragioni anzidette è riferita solo ed esclusivamente al personale di Polizia penitenziaria e non anche all’altra parte della “comunità” (i detenuti) che oltre ad essere in condizioni di evidente promiscuità dall’identico punto di vista lo fanno condividendo contesti fatiscenti e sovraffollati. In ordine a quanto sopra, stante una disposizione che, oltre a risultare inadeguata e “superficiale” va a costituire l’ennesimo fattore destinato ad incrementare il disagio lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria, si invitano le SS.LL. a voler disporre, per quanto di rispettiva competenza, per l’immediata sospensione della disposizione in parola, finalizzata ad approfondire le condizioni sopraddette e ad adeguarne le eventuali modalità al contesto reale del carcere e non alla mera e retorica teoria, soprattutto laddove è la tutela della salute del Personale e dell’utenza penitenziaria a doversi concretamente ed ancora tutelare con priorità assoluta, con riguardo ai rischi tuttora esistenti. Al tal fine e per il diretto e opportuno interessamento del caso, la presente è anche indirizzata alle autorità politiche del Dicastero della Giustizia, nell’auspicio che su materie di tale “delicatezza”, anche se di concreta attuazione pratica e nella vita di tutti i giorni nelle carceri italiane, non debba constatarsi l’ennesima affermazione di silenzio”.