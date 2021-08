OSAPP, necessario un servizio qualificato anti droga nelle carceri

L’OSAPP prende posizione riguardo un tema da sempre al centro del dibattito sulle carceri in Italia, ovvero la grande quantità di droga che gira nelle carceri.

Attraverso un comunicato a firma del Segretario Generale dell’OSAPP Leo Beneduci, inviato tra l’altro al Ministro Cartabia e al Sottosegretario di Stato per la Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sindacato chiede infatti l’istituzione di un qualificato servizio antidroga che possa contrastare in maniera specifica e diretta l’ingresso di droga e di tutte le sostanza stupefacenti in carcere.

“Questa Segreteria Generale reputa opportuno richiamare l’attenzione delle Autorità politiche del Dicastero della Giustizia e dell’Amministrazione penitenziaria centrale sugli eventi critici che riguardano i sequestri di droga in ambito penitenziario – si legge nella nota – per rammentare che sullo Stato e, quindi, sull’Amministrazione penitenziaria – incombono gli obblighi positivi del “facere” per la tutela della vita degli individui, mediante l’adozione di ogni misura appropriata di natura preventiva per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua giurisdizione”.

Contrasto alla droga ma anche salvaguardia del detenuto, quindi, “Ne discende, per quel che rileva in questa sede, la necessità di prevenire e contrastare il fenomeno delle piazze di spaccio in ambito carcerario, posto che il traffico di sostanze stupefacenti costituisce un fattore di rischio per l’incolumità dei detenuti i cui decessi, peraltro, vengono spesso valutati in termini di responsabilità del personale di Polizia Penitenziaria”.

Ma come arriva la droga in carcere? I consueti canali di approvvigionamento di sostanze, identificabili nelle macroaree dei colloqui, lanci dall’esterno e possibili corrieri interni, spesso riescono ad eludere i normali controlli imposti dal Direttore delle carceri e dalle specifiche funzioni della Polizia Penitenziaria. Per tale motivo Beneduci insiste proprio sull’opportunità di dotare le carceri di strumenti più specifici di contrasto alla droga, prendendo da monito anche le disposizioni Europee, “Sempre sul piano della giurisprudenza della Corte Europea si rileva che sullo Stato incombe una obbligazione di mezzo e, quindi, anche in ambito penitenziario e, forse, soprattutto in ambito penitenziario in questo momento, si deve profondere ogni sforzo per la prevenzione e il contrasto del traffico di droga attraverso servizi specializzati, per scongiurare i decessi e, assai spesso, le connesse attività delle organizzazioni criminali in carcere”.