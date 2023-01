Carrellata di titoli apparsi ieri sulle prime pagine dei giornali. Corriere: “E Letta cita San Paolo” – Repubblica (a tutta pagina): Pd, la fronda del nome. In centro: “il funerale delle correnti” – La Stampa centro pagina alto: “Nuovo Pd, vecchia identità” – Libero, centro pagina con foto: “Il Pd alla canna del gas riparte da Speranza” – Il Tempo (in basso) “Il nuovo Pd rinasce partendo dal vecchio caos” – Il Messaggero (di spalla, a firma Romano Prodi): “La crisi del Pd: il contributo di competenza che serve ai riformisti” – Domani, di Carlo De Benedetti (tutta la prima pagina): “Addio amaro: serve un nuovo partito, non un nuovo segretario, l’ultimo discorso di Letta” – Il Mattino (gran foto in centro) “Letta all’assemblea, tengo per me le amarezze. Bonaccini al Pd: ci vuole sostanza” – Il Resto del Carlino (in basso): “L’ultimo atto di Letta” – Il Manifesto (fotona a centro pagina) “Spartiti”. Quasi tutti i giornali di maggior tiratura meno Il Giornale, La Verità, Avvenire, il Foglio, Il Fatto e il Sole (10 contro sei) mettono in prima pagina l’assemblea del Pd, terzo partito col 15% di voti , metà del primo partito, FdI. E poi i Tg, i talk show e gli approfondimenti in Tv. Ieri l’Annunziata ha dedicato tutto il suo “mezz’ora in più” ai problemi del Pd. E la sinfonia va avanti da giorni. Capite ora chi controlla i mass media? Avete mai visto una simile grandinata di titoli, articoli, dibattiti, citazioni, nomi, commenti sull’assemblea di un partito di destra? Mai. Contano solo loro. Narcisisti al tramonto, tutti a piangere davanti allo specchio, a belare “era meglio una volta”, a rimpiangere Berlinguer. E noi obbligati a leggere ed ascoltare. Viene l’orticaria.

