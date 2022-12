Orti, ora scatta l’allarme inquinamento: «Bisogna procedere con una bonifica»

«Il carotaggio degli orti di cascina Maletta e Sansovino – rispettivamente in corso Molise 56 e via Sansovino 205 – ha dato un responso amaro agli ortisti, determinando che i terreni sono inquinati e bisogna che il Comune di Torino intervenga con un procedimento di bonifica» ha fatto sapere in commissione il coordinatore Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone.

Gli orti urbani sono andati in concessione secondo un preciso regolamento e ora alla scadenza naturale del bando, con tanto di consegna delle chiavi al centro civico, è sorto il problema. A fine concessione, infatti, l’atteso carotaggio dei terreni ha acceso un campanello d’allarme, legato all’inquinamento. Il problema principale degli ortisti, ora come ora, non risiede solamente nell’attesa della lunga e complessa procedura di bonifica, ma anche nello stabilire quali siano i frutti commestibili e quali quelli contaminati (l’insalata coltivata a terra sarà molto più a rischio rispetto ai frutti da albero). Per saperlo con certezza occorrerà eseguire un’analisi di rischio con incarico dato dal servizio centrale. «La legge prevede che da un lato si effettuino delle verifiche e dall’altro si generi un rischio accettabile o meno del consumo dei beni» ha fatto sapere il direttivo delle bonifiche ambientali.

Con l’anno nuovo, inoltre, si procederà con un nuovo bando. Intanto il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria continuerà ad essere garantito per ridurre gli altri potenziali rischi di contaminazione. «Valuteremo un eventuale utilizzo dei cassoni» ha concluso Tassone.