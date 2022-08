Oriana, Chiara, Zoe e le altre: Serie A, la carica delle wags

Chi ama il calcio aspetta il 13 agosto, prima giornata di Serie A. Chi non ama strettamente il calcio, ma apprezza la bellezza, aspetta comunque il 13 agosto perché negli stadi in mezzo al pubblico torneranno le wags. Mogli o compagne dei calciatori, ormai sono una sicurezza perché sappiamo che dal vivo o sui social qualcosa la regalano sempre. C’è anche chi ha cambiato maglia, come Oriana Sabatini per seguire Paulo Dybala, l’attrice e cantante argentina, che ha vissuto a lungo anche a Torino durante la pandemia festeggia l’arrivo alla Roma ma anche un anniversario importante: «Quattro anni che sono volati però allo stesso tempo no perché, per certi versi, sembra che io ti conosca da tutta la vita. Ti amo un po’ di più ogni giorno anche se sembra che tanto amore non entri più, mi rendi troppo felice», ha scritto sui social pochi giorni fa. Una bellezza argentina, esattamente come Agustina Gandolfo, modella e fidanzata di Lautaro Martinez. In questi giorni è rimasta in Sardegna a rilassarsi con la piccola Nina, nata quasi un anno e mezzo fa: «Grazie per essere entrata nella mia vita e per insegnarmi così tanto, per insegnarmi ciò che conta davvero nella vita», aveva scritto per il suo compleanno. E ora aspetta di tornare a San Siro, per urlare il suo tifo. Così come Zoe Cristofoli, anche lei mamma da non molto e compagna di Theo Hernandez stella del Milan. Di mestiere fa l’influencer, al pari di Chiara Nasti. Una breve frequentazione con Nicolò Zaniolo, finita tra le polemiche, e poi è spuntato Mattia Zaccagni della Lazio: tra quattro mesi diventeranno anche genitori e lei non perde occasione per aggiornare i fan. Mamme, per la quarta, saranno anche Jessica Melena (la moglie di Ciro Immobile) e Alice Campello, moglie di Alvaro Morata: un attaccante che è sicuro in Serie A, un altro che spera di tornare. Tra le nuove arrivate prendiamo Sofija Milosevic che conosce già molto bene il nostro Paese: è stata fidanzata con Adem Ljiaic, ex fantasista del Toro, da anni fa coppia fissa con Luka Jovic che è sbarcato da poco alla Fiorentina, e hanno anche avuto due figli. E Wanda Nara? Molti speravano e sperano ancora di rivederla.