Ore di paura per l’incendio che ha minacciato il canile

Un incendio di grandi dimensioni, alimentato dal forte vento, ieri ha minacciato il canile di Cavour. Le fiamme si sono diffuse nell’arco di poco tempo nella zona di via Barrata a Cavour, al confine con il cuneese, in un campo di mais e hanno corso rapidamente da un terreno all’altro, grazie alla spinta del vento e alla siccità. L’estesa coltre di fumo si è alzata in cielo, creando quasi una nebbia che è rimasta visibile anche da chilometri di distanza per tutta la tarda mattinata. Le fiamme si sono poi spostate pericolosamente in direzione del canile di Cavour, ma per fortuna i vigili del fuoco, sul posto con diverse squadre sia da Torino che da Cuneo, sono intervenuti e sono riusciti a impedire al fuoco di raggiungere la struttura. Non è stato quindi necessario spostare gli animali ospitati all’interno del canile. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio, ma sicuramente il vento ha contribuito ad ampliare l’area su cui si è esteso. Le raffiche del foehn ieri hanno colpito tutta la regione e la provincia torinese con raffiche tra i 60 e i 90 km/h. Anche nel pinerolese per tutta la giornata di ieri hanno continuato a soffiare, senza tuttavia causare danni particolarmente gravi. Secondo le previsioni, anche oggi il vento continuerà a soffiare, sebbene in maniera residuale. Il ritorno di questo vento tempestoso secondo l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, si spiega con la discesa di aria polare che a nord delle Alpi porterà abbondanti precipitazioni, mentre la catena montuosa farà da sbarramento a sud. Per ora niente pioggia comunque, a partire da mercoledì infatti in tutto il Piemonte resterà il tempo soleggiato. Continua così la siccità.