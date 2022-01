Orbassano, scontro tra treni allo scalo merci: 4 feriti

E’ di quattro feriti il bilancio dell’ennesimo incidente sul lavoro in Piemonte. E’ successo, intorno alle 13:00, presso lo scalo merci dell’interporto SiTo di Orbassano, nel Torinese. Da quanto si apprende, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due treni merci, con una locomotiva che ha urtato un convoglio fermo sui binari. Sull’incidente sta indagando la polizia ferroviaria. I feriti non sono gravi.

“GIORNATA NERA PER TORINO”

“A distanza di 4 settimane dal tragico crollo della gru in via Genova, oggi è stata un’altra giornata nera per il lavoro nel Torinese, tra l’operaio morto alla Silca di Busano e l’incidente allo scalo ferroviario di Orbassano, che ha coinvolto 4 lavoratori: si tratta di un bollettino quasi quotidiano di morti e feriti ormai intollerabile” affermano in una nota Cgil, Cisl e UIL Torino.

“Le norme e gli strumenti ad oggi disponibili non sembrano sufficienti a fermare questa strage: occorre un salto di qualità soprattutto nella formazione e nei controlli, incrementando rapidamente gli organici degli enti preposti alle attività ispettive. Dopo l’incidente di via Genova abbiamo chiesto al Prefetto un’azione straordinaria, e proposto una cabina di regia per affrontare questa emergenza, com’era avvenuto per fronteggiare la pandemia: muovere da subito in questa direzione sarebbe il segnale forte di un salto di qualità nell’impegno di tutti” concludono.