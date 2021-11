Orbassano, 91enne fuori controllo in ospedale: ferisce a forbiciate tre persone, una è in prognosi riservata

Novantunenne ferisce tre persone a colpi di forbici: una di queste è ora in prognosi riservata. E’ successo questa mattina, intorno alle 6:30, nel reparto di Geriatria dell’ospedale San Luigi di Orbassano, nel Torinese.

L’anziano, ricoverato per una patologia respiratoria, è uscito dalla sua stanza in stato confusionale e ha colpito con forbici e una forchetta altri tre ricoverati. Due di loro non hanno riportato ferite gravi, mentre un’altra persona è stata subito operata e, adesso, è in prognosi riservata. Ferita lievemente un’infermiera che, nel tentativo di bloccare l’uomo, è scivolata.

Il 91enne è stato poi arrestato dai carabinieri: si trova ai domiciliari nell’ospedale di Orbassano, in attesa della convalida del fermo e del suo eventuale trasferimento in un altro nosocomio.

LEGGI ANCHE:

Terza dose, si accelera: quasi 10mila richieste. «Anticipare a 5 mesi»