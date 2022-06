Ora le associazioni diventano digitali grazie alla nuova piattaforma VeryFico

Un nome che sa di doppio senso, “verifico” lo stato di salute della mia associazione e insieme un giovanilistico “molto bello”. È il progetto “VeryFico”, proposto dai Centri di servizio per il volontariato – tra cui Vol.To, che copre Torino e provincia – per la trasformazione digitale delle associazioni, in linea con quanto richiesto dalla recente riforma del terzo settore. Si tratta di un sistema completo di servizi, aggiornato e continuamente migliorato in collaborazione con l’utenza, che integra strumenti software (distribuiti come SaaS in cloud) e supporti qualificati di accompagnamento e capacitazione degli enti di terzo settore.

Le funzioni connesse a VeryFico sono molteplici. In primis permette una gestione globale dell’ente, a partire dall’anagrafica completa: sedi, indirizzi e contatti, profilo giuridico e documenti istituzionali, volontari con tutte le informazioni personali e il loro ruolo nella struttura, associati, gestione degli organi sociali. Poi la contabilità, dai rendiconti finanziari alla gestione dei progetti (con partner, tempistiche, piano economico, documenti), con la possibilità di scaricare facilmente tutto quello che serve al commercialista. Sempre nel rispetto della riservatezza dei dati e con la garanzia di non perdere nessuna informazione utile. Tutta la vita associativa dell’ente può essere gestita in base alle direttive del Codice del terzo settore, compreso l’aggiornamento su normative e adempimenti, ed essere conforme per l’iscrizione e il mantenimento nel Runts, registro unico nazionale del terzo settore.

In generale, progetto “VeryFico” rientra nella strategia di CvSnet (l’associazione che rappresenta a livello nazionale e internazionale 48 Centri di servizio per il volontariato sui 49 istituiti grazie alla legge quadro sul volontariato, oggi abrogata, e regolati dal Codice del terzo settore) di accompagnare le associazioni di volontariato nel processo di informatizzazione e digitalizzazione indispensabile per stare al passo con i tempi, nel rispetto delle normative di legge ma anche in base alla conoscenza del settore.