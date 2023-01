Ora la ciclabile viaggia a rilento: «Ma i lavori finiranno in estate»

Dell’anello ciclabile di piazza Carducci, chiamato a raggruppare le piste già esistenti di via Nizza, non c’è ancora traccia. I lavori, secondo quanto raccontato ieri in Circoscrizione 8, termineranno «entro l’estate». Questa la promessa del coordinatore all’Urbanistica, Alberto Loi Carta. Peccato che i lavori dovevano essere terminati lo scorso dicembre. «Il progetto – ha spiegato Loi Carta -, è in fase di revisione e messa a punto, causa rincaro dei costi. Il finanziamento iniziale di 670mila euro, Iva compresa, non basta più (è previsto un 15% in più). Tuttavia in primavera la situazione dovrebbe essere risolta con una nuova assegnazione».

Irritato per ritardi e aumento dei costi è il consigliere del Pd, Riccardo Tassone. «Mi auguro soltanto – ha chiosato Tassone -, che le nuove tempistiche vengano rispettate». «Dieci anni di insuccessi» secondo il consigliere di lista civica, Alessandro Lupi. «Progetti studiati senza criterio temporale» ha aggiunto il capogruppo di Fdi, Claretta Marchi. E la ciclabile non è che uno dei tanti problemi che ruotano attorno a piazza Carducci. Anche il collocamento delle isole ecologiche resta argomento di discussione. «Nessuno le vuole sotto casa ma da qualche parte andranno messe» ha ribadito Loi Carta.

Sulle piantumazioni alcune non hanno attecchito e in primavera dovrebbe arrivare una nuova fornitura. Mentre all’avvallamento del terreno nei pressi dell’attraversamento pedonale metterà una pezza Iren. Aspettando si concretizzi l’ipotesi del mercatino tematico resta ancora un dubbio, quello delle panchine. La Circoscrizione 8 ne vuole qualcuna in più ma le famiglie – per paura dei bivacchi – chiedono un occhio di riguardo.