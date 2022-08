Ora Charlène regola i conti e nel suo mirino c’è Carolina

La vendetta, a Montecarlo, è un piatto da servire freddo come se fosse un antipasto o un delizioso finger food da aperitivo. Ne sa qualcosa anche Charlene di Monaco che ha dovuto aspettare più di un anno per riprendersi tutto quello che aveva lasciato in sospeso, ma ora non vuole far passare più nulla. Nel mirino, le donne che hanno minato la sua tranquillità. Per prima Nicole Coste, l’ex di Alberto che è anche madre di uno dei suoi figli. Durante la sua assenza si era stabilita a Palazzo Grimaldi come se fosse cosa e casa sua, è bastato poco per farla sloggiare.

Ma la vera nemica nel mirino della principessa si chiama Carolina di Monaco. Era così anche prima della malattia, secondo parte della stampa lo è ancora di più adesso. Piccole schermaglie, come il fatto che da cinque anni Charlene non partecipi al Ballo della Rosa, organizzato dalla sorella del Principe e che Carolina quest’anno abbia inspiegabilmente saltato il Gala della Croce Rossa, prima vera uscita pubblica della cognata.

Sullo sfondo, soprattutto il rapporto di zia Carolina con i due nipoti, i gemelli Jacques e Gabriella, durante la malattia di Charlene. Secondo il magazine In Touch, la principessa non ha gradito l’invadenza e quindi avrebbe avvisato la cognata di stare lontana dalle sue fondazioni benefiche così come dalla sua famiglia, usando parole forti. E sarebbe pronta a fare di tutto pur di difendere il proprio territorio. Molti però difendono la figlia maggiore di Ranieri: con Charlene assente per tutti quei mesi almeno i due bambini avevano una figura di riferimento fissa a cui appoggiarsi, sostengono.

E una fonte vicina a Palazzo ha rivelato al magazine che Carolina è «la nemica giurata di Charlene e la sua influenza sui bambini la rende nervosa». Intanto lei è stata di nuovo in clinica, ma questa volta nessuno trema. Più semplicemente mentre il marito era in visita ufficiale in Spagna, Charlene ha fatto visita in una residenza per anziani di Monaco, per incontrare gli ospiti e il personale. Grandi sorrisi per tutti, la principessa è tornata.