Operaio precipita in fabbrica: muore sul colpo a 60 anni

L’ennesima tragedia sul lavoro, dentro la ditta Margaritelli, ieri mattina, a Rodallo di Caluso. È qui che ha perso la vita un operaio di 60 anni, residente a Montanaro, Fiorenzo Canonico. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I tentativi di rianimarlo, messi in atto dagli uomini del 118, sono stati inutili, l’uomo era già deceduto.

Sul luogo della tragedia sono andati in scena, poi, gli accertamenti necessari da parte dei carabinieri di Caluso, dello Spresal e dei vigili del fuoco. Tutti dentro la Margaritelli, un’azienda dove si producono le traversine per le ferrovie.

Canonico era quasi alla fine del suo turno di lavoro, che si sarebbe dovuto concludere intorno alle 14. Era impegnato nel reparto dove si realizzano traversine in cemento. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era in piedi su una sorta di pedana alta tre metri mentre puliva un vagone che trasporta cemento. Esiste la possibilità che sia stato investito da un altro vagone, si tratta infatti di macchinari che si muovono automaticamente senza autista a bordo.

Sul posto, poi, sono arrivati anche il sindaco di Montanaro Giovanni Ponchia e la sindaca di Caluso Maria Rosa Cena.

Una disgrazia che ha richiamato l’attenzione dell’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. «Non si può – commenta – continuare a morire sul posto di lavoro. Prevenzione e formazione devono diventare una strategia con più risorse per mettere in sicurezza tutti i processi produttivi, con più controlli ed un coordinamento degli interventi. Bisogna riportare l’attenzione nelle fabbriche, come in ogni luogo di lavoro, dalla sola sicurezza legata alla pandemia, alla prevenzione degli infortuni. Non possiamo permettere che la ripresa dei ritmi produttivi vada a discapito della sicurezza, sacrificando vite umane».