Operaio e spacciatore: in casa tre chili e mezzo di hashish e marijuana

Aveva trasformato il suo appartamento in una centrale di spaccio. Per questa ragione un operaio di 56 anni, che aveva a casa oltre tre chili e mezzo di hashish e marijuana, è stato arrestato per detenzione di droga a Torino dai carabinieri della Tenenza di Nichelino. I militari hanno individuato l’abitazione dello spacciatore seguendo alcuni clienti.

L’attività investigativa è poi proseguita con controlli in casa del presunto spacciatore: trovati oltre tre chili e mezzo di marijuana e hashish, materiale per il confezionamento della droga e 18.950 euro in banconote di diverso taglio, probabile provento illecito dell’attività di spaccio.