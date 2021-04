Operai sul passante ferroviario: «Chiusi gli accessi ai disperati»

L’umore che si respira dalle parti dell’area cani del parco Sempione sembra davvero quello dei giorni migliori. «Ora che sono iniziati i lavori – racconta un cittadino, a spasso con il suo amico a quattro zampe -, ci auguriamo di veder meno gentaglia in giro». Il riferimento è senz’altro a quel via vai di spacciatori, tossici e disperati all’interno del cantiere del passante ferroviario. Via vai destinato finalmente a placarsi con l’arrivo delle ruspe, dei rimorchi e degli operai. Già ieri, una delegazione stava lavorando al completamento del quinto e ultimo lotto del boulevard che da corso Mediterraneo – un domani – permetterà agli automobilisti di arrivare fino in corso Grosseto, attraverso i corsi Inghilterra, Principe Oddone e Venezia.

L’OPERA

Ad essere interessato è il tratto del Viale della Spina compreso tra via Breglio e corso Grosseto, per mesi una terra di nessuno in balia di spacciatori e delinquenti. Con la riqualificazione dell’intera area si completerà così un collegamento urbano atteso da tempo, percorrendo mezza città in pochi minuti. Da Santa Rita a Barriera di Milano. «Una bella notizia – spiega il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello -, il fatto che si vada a terminare un’opera fondamentale per la viabilità». Aspettando poi un altro tassello ampiamente annunciato: quella della Torino-Ceres, al momento ancora critico per quanto riguarda la cantieristica. Ma destinato, nel giro di un annetto, a rilanciare la viabilità della zona nord di Torino.

LA SICUREZZA

Un altro nodo da non sottovalutare è quello legato alla sicurezza. Il quadrilatero tra via Cigna, via Breglio, via Fossata e corso Grosseto è stato foriero, negli anni, di problemi. Da giorni, però, gli operai hanno cominciato con il sigillare i principali varchi di accesso al cantiere. Dal Sempione, lungo via Cigna, per esempio, non si può più accedere facilmente come accadeva soltanto a inizio marzo quando la vendita di droga era cosa nota a tutti.