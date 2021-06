Open-day vaccinale al Valentino, da lunedì 21 via alle prenotazioni

Dalle 9 di lunedì 21 giugno sarà possibile prenotarsi per l’open-day last minute organizzato nel prossimo fine settimana a Torino, all’ospedale temporaneo del Valentino. Per registrarsi sarà sufficienti collegarsi al sito www.ilpiemontevaccina.it.

Possono iscriversi i cittadini piemontesi maggiori di 18 anni e senza fragilità che non hanno un appuntamento fissato prima del prossimo 5 luglio e a cui non è stata somministrata alcuna dose. Verranno utilizzati per l’occasione esclusivamente vaccini Pfizer o Moderna.