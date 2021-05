Open day in streaming per la Digital Bros Game Academy!

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, comunica il calendario degli Open Day in Live Streaming dedicati ai propri corsi.

L’Academy ha ampliato la propria offerta formativa e oltre ai corsi in presenza di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D che si svolgono presso la propria sede di Milano, ha attivato anche i primi corsi online di Game Design e di Game Programming. Due proposte formative che rispondono allo stesso obiettivo, formare i futuri professionisti dell’industria dei videogiochi e del Digital Entertainment, ma che vanno incontro alle diverse esigenze dei potenziali studenti.

Chi è interessato a scoprire i corsi DBGA Campus le date degli Open Day in Live Streaming sono le seguenti:

Open Day corso di Game Design: 24 maggio alle ore 18:00

Open Day corso di Game Programming: 25 maggio alle ore 18:00

Open Day corso di Concept Art: 26 maggio alle ore 18:00

Open Day corso di Game Art 3D: 27 maggio alle ore 18:00

Per registrarsi basta compilare il form a questo link https://dbgameacademy.it/dbga-campus-open-day-live-streaming/ specificando nel campo apposito a quale corso si è interessati. Una volta inviata la propria richiesta si riceverà una e-mail con il link zoom per partecipare all’incontro di orientamento con il Direttore Generale Dell’Academy Geoffrey Davis e il Core Trainer del corso prescelto.

Chi è interessato a scoprire i nuovi corsi online DBGA Online Blended la prima data utile per partecipare all’Open Day in Live Streaming è il 12 maggio alle ore 18:30. Per registrarsi è necessario compilare il form qui. All’invio della richiesta si riceverà una e-mail con il link zoom per partecipare all’evento live con il Team DBGA e i Trainer dei corsi Derek Hartin e Matt Sharpe, veterani dell’industria dei videogiochi, rispettivamente, Core Trainer di Game Design e di Game Programming. L’evento si terrà in inglese, alla fine della presentazione è prevista una sessione di Q&A.