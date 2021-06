“Oops, mi è caduto il gelato addosso!!” Sembra dire la bellissima top model, in lingerie, ritratta in questa foto mentre, in maniera apparentemente impacciata, con la mano sinistra regge un cono gelato. Ebbene sì: la posa dell’avvenente brunetta è veramente…provocante. Che dire? certi scatti, quanto a sensualità, parlano proprio da soli. Non siete d’accordo?