Un’onda gigantesca si infrange proprio all’ingresso del porto di Cudillero. Siamo in Spagna, nelle Asturie per la precisione. La montagna d’acqua è veramente impressionante: sembra uno tsunami! Sovrasta le strutture del porto ed arriva fin quasi in strada dove l’area è stata recintata e dichiarata off-limits per motivi di sicurezza!!