Caro Gratzianeddu, scusami se ti chiamo così e non “il pericoloso latitante Graziano Mesina” come risulti nei bollettini di ricerca. Mi fa un po’ ridere quel “pericoloso”. Ieri, quando alle 3 di notte ti hanno beccato mentre dormivi vestito in una casaccia di pastori a Desulo, non eri neanche armato. Da quando ti eri reso irreperibile, 18 mesi fa, era stata creata una task force con uomini del Ros, dell’anticrimine di Nuoro, del comando provinciale dei Carabinieri e delle stazioni dei vari territori. Neanche fossi Matteo Messina Denaro. Prendila come una medaglia al tuo passato di Primula Rossa del banditismo sardo, come ti chiamavano i giornali. Eri dovuto scendere a Desulo, alle falde della montagna, perché la neve e il gelo la rendevano invivibile. Qualcuno ha fatto la soffiata, e adesso torni dentro. Lo so che la libertà non ha prezzo, ma lascia che te lo ricordi: hai 80 anni. Ti auguro di arrivare a 100, ma almeno in una cella riscaldata, con tre pasti caldi al giorno, il caffè, la biancheria pulita, la stima dei compagni di carcere, le medicine e le cure necessarie quando l’età avanzata le richiederà. In fondo hai passato dentro più anni che fuori. La tua casa è quella. Scrivi le tue memorie, racconta, canta, muori sereno e non congelato in una grotta. Narraci la tua Sardegna antica, quella degli abigeati, del fil’e ferru per ritrovare le bottiglie di grappa distillate di nascosto e sotterrate, del porceddu cotto a brace sotto terra dai servi pastori per eludere i controlli del padrone. Quella degli spuntini negli ovili, dei banchetti a pecora bollita davanti alle chiesette di campagna, delle pattadesse, dei cavalli, della “balentìa”. Tu es ommu balente, Gratzianeddu. Nunche reposa.