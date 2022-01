I parenti non avevano più loro notizie da giorni. E, preoccupati, si sono rivolti, questa mattina, ai carabinieri. Quindi, la scoperta. Una coppia di coniugi, 72 anni lui e 63 anni lei, è stata ritrovata morta in un’auto, una Kia di un familiare, parcheggiata in una cascina di loro proprietà in via Vercelli, a Strambino (To).

In base ai primi elementi raccolti dai carabinieri, sembra trattarsi di omicidio-suicidio. Nelle prossime ore se ne saprà di più. I militari dell’Arma, infatti, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quella che potrebbe essere l’ennesima tragedia familiare.

