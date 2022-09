Omicidio di Ara Fatmir nel Canavese, altre due persone arrestate

Nuovi sviluppi nelle indagini per l’omicidio di Ara Fatmir, il 43enne albanese trovato morto il 4 settembre scorso in un campo nel Canavese. I carabinieri hanno infatti fermato altre due persone accusate di concorso in omicidio premeditato.

Si tratta di un uomo di 30 anni e una donna di 44 anni, entrambi italiani, disoccupati e incensurati. I due sono stati già sottoposti a interrogatorio in Procura. Salgono dunque a tre le persone fermate per l’uccisione di Ara Fatmir dopo l’arresto di Davide Giuseppe Osella Ghena, che aveva confessato pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere.