Omicidio Dalla Chiesa: a Torino la proiezione per onorare la memoria

Sabato 3 settembre saranno passati quarant’anni dall’omicidio a Palermo per mano della mafia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un eroe dello stato, nato a Saluzzo e per molto tempo attivo a Torino, in onore del quale l’Associazione Museo Nazionale del Cinema ha organizzato, proprio il 3 alle 21, una proiezione del documentario “Generale”, diretto da Lorenzo Rossi Espagne e realizzato in collaborazione con la nipote Dora Dalla Chiesa, che sarà presente alla serata con i ragazzi del Presidio universitario di Libera Hyso Telharaj.

Il luogo dell’evento sarà il centro Comala, situato in corso Ferrucci 65/a presso l’ex-Caserma La Marmora che nel 1978 ospitò il primo maxi-processo alle Brigate Rosse in cui il Generale ebbe un ruolo fondamentale, essendo stato dal 1973 alla guida a Torino del coordinamento del Nucleo Speciale Antiterrorismo. L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti. «Sono nata quattro mesi dopo la morte del nonno – spiega Dora – quello che sapevo sul suo conto l’ho sentito dire dagli altri. Non ho mai chiesto di lui a casa, però, un po’ per pudore e un po’ per non riaprire una ferita dolorosa».

Se Torino lo omaggia, la tv nazionale si divide. La Rai ha realizzato proprio per l’occasione una nuova fiction, “Il nostro Generale”, interpretata da Sergio Castellitto e Teresa Saponangelo, che era in programma a partire da domenica 11 settembre. Ma questa serie, che è stata in parte girata la scorsa primavera proprio a pochi passi da Comala presso l’ex-carcere Le Nuove, è stata rinviata per “colpa” della candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni di Rita, una dei tre figli di Dalla Chiesa, volto noto delle reti Mediaset dai tempi di “Forum”.

Il motivo del rinvio è la legge sulla par condicio, ma sembra essere un’interpretazione un po’ eccessiva perché nelle stesse ore proprio Mediaset ha in palinsesto ben due appuntamenti per ricordarlo. Venerdì 2 in seconda serata su Rete4 sarà programmato proprio il documentario di Rossi Espagne, mentre sabato 3 settembre verrà riproposta la miniserie “Il Generale Dalla Chiesa”, interpretata da Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli. Senza problemi di regolamenti elettorali, a quanto pare. Il Biscione ha comuqnue dovito cambiare il palinsesto dopo il rinvio di Raiuno, spostando in avanti l’inizio del “Grande Fratello Vip”.

Esattamente il 3 settembre 1982, poco dopo essere stato nominato prefetto di Palermo con l’incarico di contrastare Cosa Nostra, il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa cadde vittima della strage di via Carini, dove persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Carlo Griseri