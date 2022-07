Omicidio a Torino: uomo ucciso in strada a bastonate, fermato un 20enne [FOTO e VIDEO]

Omicidio nella prima mattinata di oggi nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Un uomo di 55 anni è stato ucciso in strada, in piazza Vittoria angolo via Villar, a bastonate per motivi ancora da chiarire. Le forze dell’ordine hanno fermato una persona, un ragazzo italiano di 20 anni della zona.

LA RICOSTRUZIONE

E’ accaduto intorno alle 4 di questa mattina nella zona dove nel corso della settimana c’è il mercato rionale. Il fermato, secondo quanto raccolto finora, abita proprio in via Villar, non distante dal luogo del delitto. Anche la vittima sarebbe della zona. Da ricostruire la dinamica, ma sembra che la colluttazione sia partita al termine di un diverbio tra i due. Poi la vittima è stata colpita con un corpo contundente.

IL VIDEO dal luogo del delitto (di Tonino Di Marco)

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++