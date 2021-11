Omicidio a Torino, l’autopsia: Melis freddato con un solo colpo dopo aver salutato Patrizia

Ammazzato subito dopo aver salutato Patrizia. Una vera e propria esecuzione. Avvenuta intorno alle 21:00, come emerso dall’autopsia eseguita, oggi, dal medico legale Roberto Testi. Massimo Melis, il 52enne dipendente della Croce Verde, è stato freddato con un solo colpo, penetrato dall’orecchio sinistro e uscito dalla nuca, mentre era nella sua auto. Il proiettile del revolver calibro 38 si è poi conficcato nella portiera. Chi ha aperto il fuoco, ha “sparato con grande perizia, tipica di un killer”.

CACCIA ALL’UOMO

I sospetti degli investigatori della squadra mobile si concentrano su un uomo di sessantadue anni, pregiudicato e in fuga. Già nelle ore successive l’omicidio, l’uomo avrebbe lasciato la città e cercato rifugio altrove. Da quel che è trapelato da fonti vicine agli investigatori, «si tratterebbe di un ex fidanzato (o convivente) di Patrizia Cataldo», amica della vittima e titolare, insieme al papà Sandro, del Caffè Gottardo. L’uomo non avrebbe accettato la separazione e da settimane continuava a infastidire la donna, anche durante il suo lavoro al bar, così almeno, avrebbe riferito Patrizia Cataldo agli investigatori. Minacce più o meno velate che avrebbero messo in apprensione la donna.

DOMANI L’APPROFONDIMENTO IN EDICOLA SU CRONACAQUI

LEGGI ANCHE:

Caccia al killer in fuga: «Lui difendeva Patrizia e lo hanno ammazzato»