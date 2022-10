Ombrelloni e sdraio come al mare: «La strada sarà un lido pedonale»

Al via la campagna di raccolta fondi per Baltea Lido, il progetto del community hub di Via Baltea e Collettivo Fresco, con il sostegno del Festival di Architettura di Bottom Up! e Produzioni dal Basso, che punta a trasformare la strada di fronte a via Baltea in un lido pedonale aperto a tutti. L’idea del progetto è quella di creare un piccolo lido urbano con arredi diversi da disporre e intercambiare a seconda delle necessità: sdraio, ombrelloni, giochi, piante e colori. Il progetto prevede la riqualificazione della strada attraverso l’acquisto, la personalizzazione e la progettazione di nuovi arredi. Per contenere gli arredi sono stati immaginati dei contenitori particolari, proprio a forma di cabina balneare per dare l’idea di essere al mare in città. La sfida è quella di ottenere una concessione temporanea per la pedonalizzazione del tratto di via Baltea compreso fra via Soana e corso Vercelli (circa 400 metri quadrati di spazio) per rendere accessibile l’area pedonale alla comunità. A supporto del progetto, Sumisura Aps insieme ai 10 co-gestori del community hub di via Baltea stipulerà un patto di collaborazione condiviso con la Città di Torino e la Circoscrizione, per prendersi cura dell’area pedonale.

L’obiettivo della campagna e di di raccogliere 15mila euro entro il 16 dicembre. Sarà possibile sostenere Baltea Lido donando sulla piattaforma digitale di Produzioni dal Basso. I fondi serviranno per acquistare sdraio, cabine e ombrelloni, finanziare le attività di riqualificazione e progettare un’installazione speciale.

«Grazie ai nuovi arredi – spiegano gli organizzatori – più di 100 persone potranno sostare in uno spazio colorato e rigenerato, più di 70 persone potranno riposarsi su una sdraio, leggere un libro su un’amaca o giocare a scacchi seduti su una sedia da giardino, più di 20 bambini avranno a disposizione giochi da strada e un tappeto morbido dove fare le capriole, più di 40 persone potranno trovare riparo dal sole sotto gli ombrelloni, e 900 chili di CO2 sarà assorbita in un anno dai 6 nuovi alberi della pedonale».