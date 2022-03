Omaggio a “Ciau Bale”: quando in tv si rideva in dialetto piemontese

Sessantotto film, omaggi al regista Fredo Valla e al direttore della fotografia Gherardo Gossi (cui andrà il Premio “Riserva Carlo Alberto”), tavole rotonde, masterclass e molto altro: il ricco programma della ventunesima edizione del Glocal Film Festival – al Cinema Massimo dal 10 al 14 marzo – non si accontenterà di celebrare la produzione cinematografica locale ma solleticherà pure l’attenzione degli amanti del piccolo schermo. Tra le tante chicche annunciate, infatti, ce n’è una davvero gustosa per chi apprezza l’ironia formato tv. Si intitola “Ciau bale” e renderà omaggio all’omonima trasmissione che, andata in onda su Quartarete a partire dal 10 febbraio 2003, divenne in breve tempo un cult: «Quelle pillole di satira televisiva in piemontese sprizzavano intelligenza da ogni fotogramma e in pochi giorni diventarono il tormentone dei torinesi – dichiarano ora i curatori dell’evento Alessandro Gaido e Fabrizio Dividi – La Torino che un gruppo di comici nati sulle assi del Dravelli di Moncalieri rappresentavano tutte le sere all’ora di cena sembra oggi la lucida istantanea di una città in cambiamento, ancora inconsapevole della rivoluzione culturale che la stava attraversando».

Per rievocare il dietro le quinte di quella trentina di puntate da dodici minuti l’una in cui le notizie erano raccontate dal “Tg Thiè” condotto da Simonetta Boh e Sostiene Perera e si poteva apprendere il dialetto seguendo la rubrica “Parluma bin”, interverranno al Glocal Gianni Carretta e Andrea Zalone, rispettivamente regista ed autore di “Ciau bale”.

Il primo, «orgogliosamente di San Salvario», è oggi stimato creativo pubblicitario; il secondo è noto al grande pubblico soprattutto sotto forma di voce, quella che offre con maestria l’assist per ogni battuta di Maurizio Crozza. Classe 1968, nato e cresciuto nel quartiere Mirafiori, in realtà Zalone non fa solo da spalla al comico genovese, ma ne firma i testi e ha collaborato al successo di altri comici come Enrico Bertolino, Caterina Guzzanti, Gialappa’s Band e Geppi Cucciari.

L’appuntamento per ascoltarli è al Massimo, domenica 13 marzo alle 17,30. I fan sono avvertiti.