Oltre 1 kg tra marijuana e hashish in casa: arrestato 32enne

Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno fermato e arrestato un uomo di 32 anni di origini colombiane, trovato in possesso di droga in casa a Torino.

L’intervento è stato eseguito nelle prime ore del mattino in uno stabile di corso Mediterraneo. Il 32enne è stato segnalato come persona molesta alle forze dell’ordine da alcuni residenti, visto che bussava con insistenza alle porte degli appartamenti del palazzo.

I poliziotti, entrati in casa per un controllo, hanno dunque trovato 500 grammi di marijuana all’interno di un borsone e panetti di hashish dal peso complessivo di 600 grammi. Il 32enne è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.