Olimpiadi, Salvini sponsorizza Torino: “Non sarebbe un male il pattinaggio in Piemonte”

Matteo Salvini a sostegno dell’ipotesi pattinaggio olimpico in Piemonte. Il ministro delle Infrastrutture, a margine di un sopralluogo alla stazione di Milano Cadorna, ha ribadito di essere d’accordo con l’idea: “Ne parlavo con Fontana: se in Lombardia, in Veneto o in Trentino hanno la disponibilità e i soldi per il pattinaggio, bene. Altrimenti c’è sempre la disponibilità di Torino e del Piemonte“.

Per Salvini ne trarrebbe beneficio Torino, ma soprattutto il paese, visto che così si risparmierebbe un bel po’ di denaro pubblico: “Una struttura coi canoni olimpici costa decine e decine di milioni. Visto il momento che vive l‘Italia, si tratta di un investimento importante quindi se c’è qualcosa di già pronto, da amministratore pubblico devo dire che un male non è. Io comunque sono fiducioso, penso che recupereremo il tempo perso. Stiamo correndo da 100 giorni per recuperare due anni di nulla, due anni persi”.