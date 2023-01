Olimpiadi, lo speed skating a Torino: c’è la rinuncia ufficiale del Trentino

Le gare di “speed skating” (pattinaggio di velocità) delle Olimpiadi Invernali del 2026 si terranno a Torino. Oggi è arrivata la rinuncia definitiva della località di Baselga di Piné, in Trentino, come annunciato dal governatore Maurizio Fugatti.

Manca solo l’ufficialità, ma il Cda delle Olimpiadi voterà presto l’Oval di Torino come nuova sede delle gare di speed skating. A confermare la piena disponibilità del capoluogo piemontese sono il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio.

“Siamo a disposizione del Paese – spiegano -. Le Olimpiadi sono un evento straordinario e unico, siamo pronti ad essere di supporto per rispettare i tempi e mettere in modo la macchina organizzativa per la rassegna”.