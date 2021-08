Olimpiadi da ridere: l’ironia degli italiani

Il 2021 è stato un anno indimenticabile per l’Italia, nello sport e non solo. Dal trionfo dei Maneskin all’Eurovision nel mese di maggio, al clamoroso successo della Nazionale di calcio agli Europei, passando alla storica finale di Wimbledon raggiunta da Matteo Berrettini: il culmine ieri, domenica 1° agosto 2021, con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi medaglie d’oro nei 100 m e nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo.

E sui social si scatena l’ironia: “Se ce la fanno rifare, quest’anno vinciamo anche la seconda guerra mondiale..”.