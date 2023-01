Olimpiadi 2026 a Torino, Fontana si schiera: “Giochi restino in Lombardia e Veneto”

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si schiera contro la possibilità che alcune discipline delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina si disputino a Torino o in Piemonte.

SPEED SKATING A TORINO? FONTANA SI OPPONE

Nei giorni scorsi la rinuncia della sede di Baselga del Piné, in Trentino, aveva spianato la strada allo speed skating (il pattinaggio velocità) nella struttura dell’Oval di Torino, a vent’anni dall’accensione del braciere all’ombra della Mole per i Giochi del 2006. Il Comitato organizzatore della rassegna, però, sembra schierarsi contro tale possibilità.

“VOGLIAMO CHE GIOCHI RESTINO IN LOMBARDIA E VENETO”

“Noi, come Lombardia, stiamo studiando un progetto alternativo rispetto al coinvolgimento del Piemonte – ha detto il governatore Fontana durante un incontro a Milano con Cna Lombardia -. Vogliamo che i Giochi restino in Lombardia e in Veneto, è una questione di orgoglio”.

LO RUSSO: “CON PIEMONTE OLIMPIADI PIU’ SOSTENIBILI”

Pronta la replica del sindaco Stefano Lo Russo: “La soluzione che porta i Giochi a Torino e in Piemonte vuol dire sostenibilità e rispetto delle risorse pubbliche – le parole del primo cittadino -. Siamo orgogliosi che l’Italia ospiti questo evento e vogliamo che si faccia una bella figura a livello internazionale. Per questo abbiamo messo a disposizione gli impianti della nostra città”.