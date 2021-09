Oggi Italvolt compra l’Olivetti. Darà lavoro a 20mila persone

Italvolt muove il suo primo passo concreto: stamattina è prevista la firma del contratto per l’acquisto dell’area ex Olivetti di Scarmagno. Sull’area di un milione di metri quadrati tra i Comuni di Scarmagno e Romano Canavese, di proprietà del fondo Monteverdi di Prelios Sgr, sorgerà una delle più grandi gigafactory d’Europa dedicata alla produzione e stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici. La firma è prevista alle 10,30 nella sala del Consiglio del Comune di Scarmagno. All’incontro interverranno Adriano Grassino, Sindaco di Scarmagno, Oscarino Ferrero, Sindaco di Romano Canavese, Lars Carlstrom, Ceo e fondatore di Italvolt, Patrick del Bigio, Ceo di Prelios Sgr. È stato invitato, inoltre, Andrea Tronzano, assessore Bilancio e Finanze della Regione Piemonte. La gigafactory di Italvolt è un investimento da quasi 4 miliardi di euro, che porterà in Canavese – e più in generale in Piemonte – 4mila nuovi posti di lavoro, a cui ne vanno aggiunti quasi 15mila per il solo indotto, grazie alla nascita della fabbrica dedicata alla produzione di massa di batterie. Tra coloro che più hanno creduto e credono al progetto, c’è Patrizia Paglia, imprenditrice e presidente di Confindustria Canavese che ha dichiarato: «Scarmagno è un sito che non è stato scelto a caso, oltre ad avere un forte legame con una delle storie industriali più importanti dell’Italia, è stato ritenuto strategico per la vicinanza con il Politecnico di Torino e per la sua ubicazione, considerata ideale grazie al comodo collegamento con l’autostrada e alla vicinanza con il Sud dell’Europa e con l’asse portuale di Genova. Italvolt è un’operazione in cui le istituzioni locali credono fortemente; con un ottimo lavoro di squadra stanno seguendo passo passo lo sviluppo del progetto».