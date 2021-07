Oggi il calendario di Serie A, alla Continassa l’Allegri Day

L’Allegri Day nel giorno dei calendari per la nuova Serie A. Un curioso gioco del destino che ha messo insieme il ritorno del tecnico alla Continassa e il sorteggio, in diretta questa sera dalle 18.30 su Dazn con la formula innovativa del calendario sfalsato tra andata e ritorno.

All’allenatore interessa relativamente, mentre molto di più gli importa riprendere possesso subito di quello che è stato suo e pensava di avere smarrito. Saranno ancora troppo pochi i suoi giocatori per dire che la stagione entri nel vivo, ma intanto nei prossimi giorni arriveranno risposte importanti. Come il rinnovo di Giorgio Chiellini che ormai tutti danno per scontato, anche se si tratta di capirne la formula. O come la conclusione dell’affare che porterà a Torino anche Manuel Locatelli. La Juve ha già l’assenso del calciatore ed è ferma all’offerta di 40 milioni di euro con una contropartita tecnica (Fagioli o Dragusin gli indiziati). Il Sassuolo ne chiede 10 in più e valuta anche altre piste estere.

Quaranta, come i milioni che chiede l’Atalanta per Gosens. Anche in questo caso la Juve potrebbe inserire un giocatore, come Demiral o Bernardeschi E poi c’è Dybala che certamente oggi sarà dalle parti dell’Allianz Stadium per le visite mediche e per riprendere il suo lavoro, ma da qui al prossimo giugno rischia anche di essere un disoccupato di lusso, con il rinnovo congelato e immobile. Tutte questioni che affronterà anche Allegri, nella sua nuova veste di allenatore che ha voce in capitolo sul mercato. Intanto però è bello ricominciare.