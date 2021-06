Oggi 27.896 vaccinati in Piemonte, seconda dose per 4.498

Sono 27.896 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 4.498 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 2.869 i quarantenni, 11.914 i cinquantenni, 3.959 i sessantenni, 1.928 i settantenni, 1.199 gli estremamente vulnerabili e 337 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.588.133 dosi (di cui 897.450 come seconde), corrispondenti all’88,5% di 2.925.810 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore alla precedente perché il totale comprende le 233mila dosi di Pfizer consegnate ieri.

Domani al via le vaccinazioni presso le aziende, mentre sempre da domani potranno inserire la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it tutti i giovani tra i 16 ed i 29 anni. Sono andati esauriti in pochissimo tempo in mattinata i 6mila posti disponibili per le vaccinazioni “last minute” programmate presso l’open hub del Valentino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno e riservate a coloro che non hanno ancora avuto un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno.

Dalle 12 di domani su www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni potranno prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata per sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili. Le vaccinazioni avranno luogo tra le 21.30 di sabato e le 3.30 della notte di domenica.