OCULARIO DE RUSTICIS: il mondo degli occhiali e gli auguri di Susanna ai suoi clienti

“Buongiorno. Vorrei farvi una comunicazione e un saluto affettuoso perché il 30 dicembre andrò in pensione, quindi chiuderò il mio negozio storico “Oculario De Rusticis”. Ringrazio tutti per essere stati presenti nella mia vita come clienti e molti anche come amici e chiunque abbia voglia di passare ci saluteremo di persona. Il mio telefono resta a vostra disposizione. Un forte abbraccio!”.

Con queste parole Susanna De Rusticis manda ai suoi clienti i suoi più calorosi saluti e ringraziamenti per il percorso fatto insieme, contrassegnato da simpatia, fiducia e cordialità.

Susanna De Rusticis chiuderà i battenti di questa bottega dell’occhiale che ha fatto storia a Torino. <<“Oculario De Rusticis è un locale dei primi anni del ‘900. Da allora ad oggi lungo tempo è passato e tante sono state le soddisfazioni>>.

Da “Oculario De Rusticis” quindi arrivano gli auguri di buone feste a tutti i clienti e l’invito è di passare a curiosare in negozio per i pensieri da mettere sotto l’albero. <<Per Natale regalatevi o regalate alle persone che amate un oggetto prezioso come un occhiale. Passate in negozio, ci sono molte idee per rendere speciale le feste>>.

La signora Susanna De Rusticis nel mese di gennaio sarà ancora a disposizione per i suoi clienti per fornire consigli, per rispondere alle loro necessità e urgenze.

Oculario De Rusticis è in via Saluzzo 15, telefono 011.658418, 349.1578530.